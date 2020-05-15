Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17850 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17850
Фото: © Depositphotos / Wb77
Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 17 850 сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера четверга до утра пятницы в стране выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, — 204 случая.
Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 17 850. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 10 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 893.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 579 человек, 95 068 находятся на карантине, 6 918 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая — ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден "Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса В России обнаружили новое клиническое проявление коронавируса
Комментарии 1
В мире , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Видео
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение