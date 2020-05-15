В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 17850 

Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 17 850 сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера четверга до утра пятницы в стране выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней львиная доля новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров, — 204 случая.

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 17 850. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались 10 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 893.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 579 человек, 95 068 находятся на карантине, 6 918 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая — ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.

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