Япония досрочно отменяет ЧП

Почти во всей Японии отменили ЧП из-за коронавируса. О снятии режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ . При этом ЧП сохранили в городах Токио и Осака . Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Japan Times.

По данным властей, в стране сокращается число новых пациентов, а масштабы тестирования на вирус расширяются. Однако чиновники предупреждают, что расслабляться рано: ситуация может обостриться, если ограничительные меры отменят слишком резко.

Поэтому премьер-министр просит жителей Японии возвращаться к привычной жизни пошагово, даже там, где чрезвычайное положение уже отметили. Так, политик напомнил, что все еще стоит избегать встреч с глазу на глаз, при этом необходимо не забывать о роли социального дистанцирования и вообще — сохранять бдительность в отношении COVID-19.