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Япония досрочно отменяет ЧП. В чем секрет азиатской страны в борьбе с COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Япония досрочно отменяет ЧП
Фото: ТАСС
Почти во всей Японии отменили ЧП из-за коронавируса. О снятии режима чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур объявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. При этом ЧП сохранили в городах Токио и Осака. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Japan Times.
По данным властей, в стране сокращается число новых пациентов, а масштабы тестирования на вирус расширяются. Однако чиновники предупреждают, что расслабляться рано: ситуация может обостриться, если ограничительные меры отменят слишком резко.
Поэтому премьер-министр просит жителей Японии возвращаться к привычной жизни пошагово, даже там, где чрезвычайное положение уже отметили. Так, политик напомнил, что все еще стоит избегать встреч с глазу на глаз, при этом необходимо не забывать о роли социального дистанцирования и вообще — сохранять бдительность в отношении COVID-19.
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В мире , Азия , Садоводство , Синдзо Абэ , Осака , Япония
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