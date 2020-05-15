Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини 

Экс-депутат Европарламента Алессандра Муссолини в 2019 году была наблюдателем на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также членом избирательных комиссий, работавших на них же.

Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничительные меры были сняты с 12 компаний и девяти физических лиц, пятеро их которых — члены избирательных комиссий в ДНР и ЛНР.