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Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини 

Lenta.ru и ещё 3 42 минуты назад
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
Фото: AP
Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922—1943 годах. Об этом пишет «Страна.ua».
Экс-депутат Европарламента Алессандра Муссолини в 2019 году была наблюдателем на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также членом избирательных комиссий, работавших на них же.
Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничительные меры были сняты с 12 компаний и девяти физических лиц, пятеро их которых — члены избирательных комиссий в ДНР и ЛНР.
Из санкционного списка были также исключены российские граждане — основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев и бывший владелец футбольного клуба «Динамо» (Москва) Алексей Федорычев. Последнего украинские правоохранители подозревали в сговоре с бывшим руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.
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В мире , Бенито Муссолини , Владимир Зеленский , Алексей Федорычев , Сергей Токарев , Европарламент , Динамо , Италия
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