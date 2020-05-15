Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму 

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор III призвал международное сообщество привлечь Россию к ответственности за "действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины". Об этом дипломат заявил в обращении к Постоянному совету ОБСЕ, сообщается на сайте американской дипмиссии.
"Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за нарушения, совершенные ею на востоке Украины и в оккупированном Крыму", — говорится в заявлении.
По словам Гилмора, ситуация в Крыму "требует постоянного внимания".
Американский дипломат заявил, что Россия "нарушает международное право", призывая крымчан на службу в вооруженные силы. Кроме того, как утверждает посол США, в Крыму "ежедневно ограничиваются права людей", а "жесткие репрессии в отношении оппонентов оккупации вынудили десятки тысяч крымчан сбежать с полуострова".
"Мы присоединяемся к другим членам международного сообщества и призываем Россию освободить всех несправедливо задержанных и вернуть их в свои дома и семьи", — заявил он.
Гимор заявил, что США никогда не признают законность вхождения полуострова в состав России и добавил, что связанные с Крымом антироссийские санкции "останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине".