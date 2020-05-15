Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму 

"Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины, а также за нарушения, совершенные ею на востоке Украины и в оккупированном Крыму", — говорится в заявлении.

По словам Гилмора, ситуация в Крыму "требует постоянного внимания".

Американский дипломат заявил, что Россия "нарушает международное право", призывая крымчан на службу в вооруженные силы. Кроме того, как утверждает посол США, в Крыму "ежедневно ограничиваются права людей", а "жесткие репрессии в отношении оппонентов оккупации вынудили десятки тысяч крымчан сбежать с полуострова".

"Мы присоединяемся к другим членам международного сообщества и призываем Россию освободить всех несправедливо задержанных и вернуть их в свои дома и семьи", — заявил он.

Гимор заявил, что США никогда не признают законность вхождения полуострова в состав России и добавил, что связанные с Крымом антироссийские санкции "останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине".