Обама разочаровался в руководстве США

В частности, бывший хозяин Белого дома раскритиковал нынешнюю власть за поиски сиюминутной выгоде и наплевательское отношение. Свою точку зрения на происходящее в стране он высказал во время видеообращения к выпускникам старших классов.

Эта пандемия больше, чем что-либо ещё, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Многие из таковых даже не притворяются, что отвечают за что-либо, — сказал Обама.

После истечения срока своих президентских полномочий и до пандемии коронавируса Барак Обама избегал публичной критики в адрес нынешнего лидера США Дональда Трампа и его администрации, отмечает NYT.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент США Барак Обама 10 мая дал нелестную оценку действиям нынешнего главы государства Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом. Он назвал действия американского лидера «абсолютно хаотичным бедствием». Своё мнение Обама якобы выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками Белого дома