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Ким Чен Ын устроил вечеринку с алкоголем и 18 женщинами 

Артём Кульша 34 минуты назад
Ким Чен Ын устроил вечеринку с алкоголем и 18 женщинами
Фото: РИА Новости
Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын устроил вечеринку с участием американского баскетболиста Денниса Родмана и 18 женщин. Об этом, как сообщает Eurosport, рассказал сам Родман.
В 1980-2000-х годах, как сообщал «Рамблер», Родман играл в составе таких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Детройт Пистонс», «Сан-Антонио Сперс», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».
В 2013 году он посетил столицу Северной Кореи Пхеньян с командой по баскетболу «Гарлем Глобтроттерс». На днях спортсмен рассказал, что после той выставочной игры к нему подошел Ын и спросил, нравится ли ему Северная Корея.
«Я ответил: "Да, она в порядке, она крутая"», — рассказал Родман.
После этого лидер КНДР пригласил его вместе поужинать.
Баскетболист принял приглашение. В ходе ужина он и Ын сильно напились, северокорейский лидер пел в караоке, а в конце вечера в помещение вошли 18 женщин, которых Родман описал как горячих. Они спели заглавную песню из популярной в США мыльной оперы «Даллас».
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Комментарии
В мире , Чен Ким , Деннис Родман , КНДР
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