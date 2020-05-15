Ким Чен Ын устроил вечеринку с алкоголем и 18 женщинами 

В 1980-2000-х годах, как сообщал «Рамблер», Родман играл в составе таких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), как «Детройт Пистонс», «Сан-Антонио Сперс», «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

В 2013 году он посетил столицу Северной Кореи Пхеньян с командой по баскетболу «Гарлем Глобтроттерс». На днях спортсмен рассказал, что после той выставочной игры к нему подошел Ын и спросил, нравится ли ему Северная Корея.

«Я ответил: "Да, она в порядке, она крутая"», — рассказал Родман.

После этого лидер КНДР пригласил его вместе поужинать.

Баскетболист принял приглашение. В ходе ужина он и Ын сильно напились, северокорейский лидер пел в караоке, а в конце вечера в помещение вошли 18 женщин, которых Родман описал как горячих. Они спели заглавную песню из популярной в США мыльной оперы «Даллас».