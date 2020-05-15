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Умер композитор и пианист Эцио Боссо 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Умер Эцио Боссо
Фото: Paola Visone/Global Look Press
Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Издание не указывает причину смерти музыканта.
С 2011 года Боссо страдал тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, тем не менее он продолжал работать, не только сочиняя музыку, записывая диски, но и давая живые выступления. В последний год часто жаловался, что «пальцы перестают слушаться» и говорил о желании закончить концертную деятельность, передает ТАСС.
На днях он выходил в прямой эфир новостного канала «РАИ— ньюс-24» из своего дома, где находился в период карантина из-за пандемии.
«Каждый раз надо играть, как и дышать, как будто в первый и в последний раз», — отметил он.
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В мире , Сorriere della sera , ИТАР-ТАСС
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