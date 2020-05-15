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В Грузии число случаев коронавируса выросло до 671 

РИА Новости 2 часа назад
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 671
Фото: Sputnik Перейти в фотобанк
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 671 человек, сказано в данных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
В четверг сообщалось о 667 инфицированных и 383 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования — 671, среди них выздоровели 393, смертельных случаев — 12, в режиме карантина находятся 3873 человека, под наблюдением — 404, граждане Грузии, доставленные из-за границы — три человека", — отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , ВОЗ , МВД , Грузия
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