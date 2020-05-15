Пока вы спали: в Европе появился неожиданный лидер

Германия теряет лидерство в регионе

Польша стала новым лидером Восточно-Центральной Европы и будет представлять там интересы США . Об этом профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский заявил изданию Biznes Alert.

По его словам, до недавних пор лидером региона была Германия, однако ее власти предпочли вести с Россией бизнес. По этой этой причине роль лидера перешла к Польше — стратегическому партнеру США.

Москва будет производить маски

«КИТ», как сообщал «Рамблер», производит треть масок в России — миллион в сутки, — и намерена в течение года увеличить производство до двух-трех миллионов в сутки.

Киев продлил санкции против российских соцсетей

Власти Украины продлили санкции в отношении российских социальных сетей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2017 году Украина ввела санкции против компаний Mail.ru «Яндекс» и их сервисов, в том числе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку российских сервисов.

Обозначен срок отмены ограничений в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отменены в Москве через одну-две недели. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, через неделю-другую власти столицы посмотрят, как аукнулись майские праздники и решение об открытии ряда производств.

Россияне стали богатеть медленнее

Прирост сбережений россиян в 2019 году снизился почти на 14%. Об этом, как сообщают « Известия », свидетельствует годовой отчет Центрального банка России

Согласно ему, в 2019 году денежные доходы россиян выросли на 6,2% до 62 триллиона рублей. При этом потратили они практически все эти деньги — около 60 триллионов рублей.

Таким образом, прирост сбережений в 2019-м по сравнению с 2018-м снизился на 13,7% или 400 миллиардов рублей — с примерно 2,5 триллиона до 2,1 триллиона рублей.