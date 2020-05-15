Пока вы спали: в Европе появился неожиданный лидер

Германия теряет лидерство в регионе
Польша стала новым лидером Восточно-Центральной Европы и будет представлять там интересы США. Об этом профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский заявил изданию Biznes Alert.
По его словам, до недавних пор лидером региона была Германия, однако ее власти предпочли вести с Россией бизнес. По этой этой причине роль лидера перешла к Польше — стратегическому партнеру США.
Москва будет производить маски
Власти Москвы купили «Компанию инновационных технологий» («КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России. Об этом заместитель мэра столицы Сергея Собянина Владимир Ефимов сообщил «Ведомостям».
«КИТ», как сообщал «Рамблер», производит треть масок в России — миллион в сутки, — и намерена в течение года увеличить производство до двух-трех миллионов в сутки.
Киев продлил санкции против российских соцсетей
Власти Украины продлили санкции в отношении российских социальных сетей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В 2017 году Украина ввела санкции против компаний Mail.ru и «Яндекс» и их сервисов, в том числе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский продлил блокировку российских сервисов.
Обозначен срок отмены ограничений в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отменены в Москве через одну-две недели. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, через неделю-другую власти столицы посмотрят, как аукнулись майские праздники и решение об открытии ряда производств.
Россияне стали богатеть медленнее
Прирост сбережений россиян в 2019 году снизился почти на 14%. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствует годовой отчет Центрального банка России.
Согласно ему, в 2019 году денежные доходы россиян выросли на 6,2% до 62 триллиона рублей. При этом потратили они практически все эти деньги — около 60 триллионов рублей.
Таким образом, прирост сбережений в 2019-м по сравнению с 2018-м снизился на 13,7% или 400 миллиардов рублей — с примерно 2,5 триллиона до 2,1 триллиона рублей.