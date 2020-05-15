Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль решил продавать марихуану в другие страны 

Lenta.ru 1 час назад
Израиль решил продавать марихуану в другие страны
Фото: Baz Ratner / Reuters
Власти Израиля вынесли финальное решение по вопросу об экспорте медицинского каннабиса — его решили позволить продавать в другие страны, сообщает The Times of Israel.
Ожидается, что эта индустрия принесет стране сотни миллионов долларов дохода. Министр экономики Эли Коэн подписал соответствующий указ. Это решение кабинет министров одобрил еще в январе 2019 года, но с тех пор оно проходило через необходимое обсуждение в специальном комитете министерств финансов и здравоохранения.
Чиновники выработали всю необходимую документацию. Экспортерам каннабиса потребуется получить специальное разрешение от израильского Минздрава на то, чтобы продавать его другим странам.
Сообщается, что в Израиле есть по меньшей мере восемь компаний, которые занимаются выращиванием каннабиса — и еще несколько, занятых производством и продажей марихуаны. Известно, что часть из них уже сообщили о желании торговать с зарубежными покупателями.
В Израиле легализовано использование продуктов этого растения в медицинских целях и частично декриминализовано рекреационное употребление. Соответствующее решение власти вынесли в 2017 году.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 мая Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Газета The Times , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Большая война: противостояние между США и Китаем
Большая война: противостояние между США и Китаем
«Тепла придется подождать»: Вильфанд о погоде в мае
«Тепла придется подождать»: Вильфанд о погоде в мае
Больше 130 тыс. случаев: мэр раскрыл данные по COVID-19
Больше 130 тыс. случаев: мэр раскрыл данные по COVID-19
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов
В Москве вылечились от коронавируса еще 1235 пациентов
Видео
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение