Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс «Евровидение — 2021» состоится в Роттердаме 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Решена судьба «Евровидения — 2021»
Фото: © EPA-EFE/SANDER KONING
Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). Об этом объявлено в ходе специального шоу "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light) в субботу.
"И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру", — показали вещатели ролик с логотипом "Песенный конкурс Евровидение. Роттердам — 2021".
65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное шоу "Европа зажигает свет" с участием конкурсантов разных лет.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
ТАСС: последние новости
Власти Италии с 3 июня откроют границы и разрешат поездки между регионами Власти Италии с 3 июня откроют границы и разрешат поездки между регионами Обама: руководство США не ведает, что творит Обама: руководство США не ведает, что творит Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен
Комментарии
В мире , Евровидение , Ситуация в мире , Нидерланды , Роттердам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение