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Болсонаро призвал бизнес надавить на губернатора: «Это война» 

Российская Газета 20 минут назад
«Это война. На кону Бразилия»: Президент против губернатора
Фото: AFP/EVARISTO SA
Президент Бразилии Жаир Болсонаро провел в четверг видеоконференцию с представителями бизнес-сообщества штата Сан-Паулу — локомотива экономического роста Бразилии. Он призвал их оказать давление на губернатора Жоау Дориа, чтобы не позволить ему ввести карантин на территории штата.
"Один человек определяет будущее Сан-Паулу. Он определяет будущее бразильской экономики. Вы, со всем уважением, должны вызвать губернатора и надавить на него. Надавить на него, потому что это серьезный вопрос. Это война. На кону Бразилия", — заявил президент предпринимателям.
За последние две недели по меньшей мере 25 бразильских городов объявили о введении карантина. Где-то это ограничилось установкой блокпостов на въездах в населенные пункты и прекращением всякой экономической деятельности кроме жизненно необходимой. А где-то жителям и вовсе запрещено выходить на улицу, за исключением походов в больницу или в магазин за едой.
Сегодня на эпицентр эпидемии коронавируса в Бразилии — Сан-Паулу — приходится более четверти всех случаев заболевания по стране и около трети всех смертей от COVID-19. Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа уже неделю пытается договориться с жителями региона, которые устали сидеть дома, о соблюдении режима самоизоляции, каждый раз продлевая уже введенные ограничительные меры. Слово карантин он пока аккуратно использует лишь для того, чтобы вразумить, в первую очередь, жителей крупных городов штата. Однако, в отличие от простых бразильцев, обещаний закрыть все, что не относится к жизненно важным услугам, скорее испугались федеральные власти и предприниматели.
"Еще раз, президент Болсонаро перестал оберегать здоровье бразильцев, чтобы нападать на тех, кто работает ради защиты жизней. Он предпочитает митинги, катание на водном скутере, тренировки по стрельбе и шашлык. А в это время тысячи бразильцев погибают от коронавируса", — ответил Дориа президенту на своей страничке в Twitter, напомнив своим подписчикам, что в субботу, когда Бразилия перешла черту в десять тысяч погибших от COVID-19, Ж. Болсонаро отдыхал в своей резиденции, катаясь на водном скутере.
Бразилия входит в шестерку лидеров по распространению коронавирусной инфекции и уровню смертности от этого заболевания. По общему числу заболевших на этой неделе Бразилия обошла Германию и Францию. По данным министерства здравоохранения Бразилии на 14 мая, в стране зарегистрировано около 203 тысяч случаев заражения COVID-19. А количество жертв заболевания составило без малого 14 тысячи человек.
По оценкам министерства, перспектив стабилизации ситуации или замедления темпов распространения коронавируса по территории Бразилии в обозримой перспективе не просматривается.
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Комментарии
В мире , Бразилия , Сан-Паулу
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