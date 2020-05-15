В Тунисе открывают торговые центры и рынки 

Власти Туниса с 15 мая снимают запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм, заявила в четверг журналистам Любна Жриби — министр по вопросам крупных проектов в правительстве Ильяса Фахфаха.

"С пятницы, 15 мая, открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки при соблюдении всех превентивных санитарных мер", — говорится в заявлении министра, опубликованном на странице президентской канцелярии в Facebook.

Жриби также сообщила, что с 18 мая от соблюдения карантина освобождаются граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики — частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. Постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые. Предполагается, что с 24 мая возобновят работу культурные, спортивные, туристические и развлекательные объекты.

В среду в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час — с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск) вместо действовавшего ранее десятичасового (с 20.00 до 06.00 по местному времени).

Поэтапное смягчение ограничительных мер проводится на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране — по данным министерства здравоохранения , в Тунисе четвертый день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения вирусом COVID-19. Общее число подтвержденных случаев инфицирования с 10 мая не изменилось и составляет 1032, из них 759 — случаи полного выздоровления пациентов. C 8 мая в стране также не было зафиксировано ни одного нового случая смертельного исхода, всего с момента начала эпидемии в Тунисе скончались 45 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.