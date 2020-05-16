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В Молдове официально сняли режим ЧП, но оставили ограничения 

Мир24 и ещё 1 48 минут назад
В Молдове официально сняли режим ЧП
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
В Молдове официально снят режим чрезвычайного положения. Однако автоматической отмены введенных ранее ограничений не будет. Большинство из них продлено до 30 июня, сообщает телеканал «МИР 24».
Премьер-министр Молдовы Ион Кику подчеркивает, что снятие ограничений или их дополнение теперь будет регулировать специальная Комиссия.
«К сожалению, пандемия не закончилась, не исчезла ни в Молдове, ни во всём мире. Как и прогнозировали наши врачи сейчас, в середине мая мы находимся на самом пике заболеваемости. Поэтому при снятии чрезвычайного положения не отменяются ограничения. Все они будут дополняться или сниматься теперь уже Комиссией по общественному здоровью. В рамках закона», — отмечает Кику.
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну добавляет, что жители республики и дальше обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки.
«На национальном уровне принято решение обязательно носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах. Также мы сохраняем особые требования для транспорта. Как городского так и международного. Все ограничения остаются в силе», — рассказала Думбрэвяну.
До конца мая закрытыми останутся торговые центры, фитнесс клубы, кафе, детские площадки, а также два крупнейших рынка страны. Послаблений пока не так много, но они есть. По всей стране вновь откроются парикмахерские. Правда, спектр услуг будет ограничен только стрижками. Салонам разрешено работать при строгом соблюдении санитарных мер. Также с 16 мая откроются стоматологические кабинеты.
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В мире , Молдова
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