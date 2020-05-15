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Дешевое мясо пропало из магазинов в США 

Газета.Ru 1 час назад
Американцы не смогут позволить себе мясо
Фото: ТАСС
В американских магазинах начался дефицит мяса. Теперь этот товар можно найти только в специализированных лавках по завышенным ценам. Обычные жители со средним достатком не могут позволить себе покупать дорогое мясо, сообщает телеканал "360".
Мясо пропало с прилавков после того, как начали закрываться крупные производства. Например, перестали работать предприятия Tyson Foods и Cargill. Причиной стало заражение некоторых сотрудников коронавирусом.
За последние недели уничтожили около 40% обычной говядины и свинины в США. Но продолжается производство дорогих сортов мяса. Такой товар стоит вдвое дороже, чем обычный, поэтому позволить его могут себе далеко не все. Население с низким доходом оказалось перед выбором: отдавать за мясо больше денег или обходиться без него.
На больших предприятиях работает большее число людей, поэтому соблюдать нормы дистанцирования там намного сложнее. Небольшие фермы же, наоборот, требуют меньше работников. Такие организации во время пандемии процветают, наращивая объемы производства.
Ситуацию усугубляет и рост безработицы, который начался из-за пандемии коронавируса. Издание отмечает, что ситуация с увеличением цен на мясо обострило социальное неравенство в стране.
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В мире , США
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