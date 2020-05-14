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Помпео попытался «спасти Израиль от Китая» 

ИА Regnum 34 минуты назад
Помпео попытался «спасти Израиль от Китая»
Фото: Reuters
Китай представляет угрозу для граждан Израиля, эту мысль госсекретарь США Майк Помпео старался донести до своих слушателей во время своего краткого визита в Израиль. Чем именно грозит Китай жителям еврейского государства по мнению официального Вашингтона, передают «Вести» (Израиль).
Оказывается, угрозы исходят от инвестиций, которые Китай делает по всему свету. По мысли Помпео, коронавирус особенно ярко высветил угрозу, исходящую от китайских инвестиций для израильтян. Сама фраза, вероятно, предполагала доказанность факта китайского злонамеренного происхождения нынешней эпидемии, хотя официальные обвинения в адрес Китая, казалось бы еще не прозвучали. Но и метафоры, которые использовал Помпео, могли нагнать страху на людей с развитым воображением.
«Если вы используете телефоны компании Huawei или позволяете китайским фирмам допуск к базам данных, в которых содержится информация о ДНК, — все это превращается в собственность китайской компартии. Это не каприз, а вопросы безопасности. Поэтому в крупных проектах в области инфраструктуры есть много опасностей. Мы, как стратегические союзники Израиля, обязаны предупредить его руководство с целью сокращения опасностей», — заявил Майк Помпео.
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В мире , Ближний Восток , Израиль , Китай , США
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