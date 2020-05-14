Помпео попытался «спасти Израиль от Китая» 

Китай представляет угрозу для граждан Израиля , эту мысль госсекретарь США Майк Помпео старался донести до своих слушателей во время своего краткого визита в Израиль. Чем именно грозит Китай жителям еврейского государства по мнению официального Вашингтона, передают «Вести» (Израиль).

Оказывается, угрозы исходят от инвестиций, которые Китай делает по всему свету. По мысли Помпео, коронавирус особенно ярко высветил угрозу, исходящую от китайских инвестиций для израильтян. Сама фраза, вероятно, предполагала доказанность факта китайского злонамеренного происхождения нынешней эпидемии, хотя официальные обвинения в адрес Китая, казалось бы еще не прозвучали. Но и метафоры, которые использовал Помпео, могли нагнать страху на людей с развитым воображением.