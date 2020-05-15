Названо количество зараженных коронавирусом в мире

Все новости на карте

Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 4,5 млн человек, сообщает американский Университет Джона Хопкинса

По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 4 500 476 случаев заражения, погибли 304 835 пациентов.

Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 1,3 млн человек. В России коронавирусом заражены 262 843 человека, в Великобритании — 238 001.