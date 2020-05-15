Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирусом в мире заразились более 4,5 млн человек 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Названо количество зараженных коронавирусом в мире
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 4,5 млн человек, сообщает американский Университет Джона Хопкинса.
По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 4 500 476 случаев заражения, погибли 304 835 пациентов.
Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 1,3 млн человек. В России коронавирусом заражены 262 843 человека, в Великобритании — 238 001.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Газета.Ru: последние новости
Правительство Словении объявило о конце эпидемии коронавируса в стране Правительство Словении объявило о конце эпидемии коронавируса в стране В Турции объяснили отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью В Турции объяснили отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
В мире , Американские ученые , Джон Хопкинс , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье
«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение