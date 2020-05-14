Трамп потерял близких друзей из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично знает пятерых людей, скончавшихся из-за коронавируса, двое из которых были его близкими друзьями. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания.

Трамп рассказал, что, как правило, через несколько дней после заражения ОРВИ или гриппом состояние человека улучшается, в ситуации с коронавирусом наоборот. По его словам, состояние его друзей постепенно ухудшалось.

Между тем, Трамп добавил, что состояние здоровье его друзей было не самой хорошей форме и имелся лишний вес.