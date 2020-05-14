В НАТО обратились с призывом к России

НАТО призывает Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ , заявил на пресс-конференции в Брюсселе председатель военного комитета альянса Стюарт Питч по итогам заседания на уровне начальников генеральных штабов.

"Мы призываем Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, чтобы было больше прозрачности", — сказал он.

Питч добавил, что на данный момент нет ясности относительно Договора по открытому небу, а архитектура контроля за вооружениями "подвержена эрозии".

"Что касается Договора по открытому небу, на данный момент нет ясности, но альянс уже десятки лет поддерживает усилия по контролю за вооружениями. Архитектура по контролю за вооружениями подвергается эрозии, Россия не соблюдает свои международные обязательства. Мы должны, со своей стороны, поддерживать контроль за вооружениями — это политика НАТО", — пояснил глава Военного комитета.

Венский документ был заключен под эгидой ОБСЕ для взаимодействия России и НАТО в сфере безопасности. Документ появился в 1991 году, но затем несколько раз обновлялся. В нем содержатся основные механизмы предотвращения военных инцидентов в Европе, а также правила информирования о военных учениях.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Стороны договоров в последнее время неоднократно обвиняли друг друга в их нарушении.