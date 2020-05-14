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Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Европу призвали готовиться к новой волне коронавируса
Фото: REUTERS/Massimo Pinca
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, его слова приводи «Интерфакс».
Клюге посоветовал странам Европы проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за эпидемии.
«Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори», — добавил он.
Также представитель ВОЗ напомнил, что пандемия еще не окончена. По его словам, 32 из 43 стран Европы ослабляют меры, он призвал делать это постепенно и аккуратно.
«Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис», — объяснил Клюге.
Он заключил, что стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
Ранее руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сравнил коронавирус с ВИЧ-инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона зараженных. Более 300 тысяч человек умерли, более 1,57 миллиона излечились.
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В мире , ВОЗ , Интерфакс
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