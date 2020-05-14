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США проигнорировали предложение России о диалоге по Ливии 

Lenta.ru 28 минут назад
США проигнорировали Россию
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел РФ заявило о том, что США проигнорировали выдвинутые им предложения о налаживании диалога по Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.
США недовольны Россией в Ливии
Согласно комментарию ведомства, еще в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров выступил с инициативой о начале экспертного диалога между двумя странами по широкому кругу вопросов, которые представляют «взаимный интерес в целях политического урегулирования ливийского кризиса». Однако США так никак и не отреагировали на данное предложение.
МИД России также отметило, что считает предвзятыми и противоречащими профессиональной этике заявления первого зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона.
Ранее Робинсон обвинил Россию в том, что она публично заявляет о своей поддержке политического решения, в частности, в Сирии или Ливии, но при этом участвует в действиях, которые срывают мирный процесс и расширяют конфликт.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.
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Комментарии 21
В мире , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , Ливия , США
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