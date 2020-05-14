США проигнорировали Россию

Согласно комментарию ведомства, еще в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров выступил с инициативой о начале экспертного диалога между двумя странами по широкому кругу вопросов, которые представляют «взаимный интерес в целях политического урегулирования ливийского кризиса». Однако США так никак и не отреагировали на данное предложение.

МИД России также отметило, что считает предвзятыми и противоречащими профессиональной этике заявления первого зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона.

Ранее Робинсон обвинил Россию в том, что она публично заявляет о своей поддержке политического решения, в частности, в Сирии или Ливии, но при этом участвует в действиях, которые срывают мирный процесс и расширяют конфликт.