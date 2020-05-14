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Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч 

Lenta.ru 1 час назад
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Фото: РИА Новости
Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру превысило 300 тысяч, сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.
Всего на момент публикации зафиксировано 300 074 летальных исхода. Большая часть из них — 84,9 тысячи — приходится на США, за ними следует Великобритания с 33,6 тысячами, Италия, где погибло более 31,3 тысячи человек, затем Испания и Франция (по 27 тысяч погибших).
Число подтвержденных случаев превышает 4,4 миллиона человек. По этому показателю другие страны также опережает США с 1,4 миллионами выявленных зараженных, на втором месте располагается Россия. В РФ зафиксировано более 252 тысяч случаев.
Ранее 14 мая главврач больницы в российской Коммунарке Денис Проценко объяснил низкую смертность от COVID-19 в России: по его словам, российские медики наблюдали за опытом Италии и подготовились. Он, однако, отметил, что выводы делать рано: ситуация еще далека от завершения.
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В мире , США , Великобритания
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