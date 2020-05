«Почему коронавирус не убил больше русских»

Накануне сообщалось, что МИД подготовил письма в редакцию Financial Times и New York Times с просьбой опровергнуть статьи о якобы «занижении» в России сведений о смертности от коронавируса. В частности, Financial Times утверждает, что число умерших от коронавируса в России якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным.