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Bloomberg задался вопросом, почему коронавирус «не убил больше русских» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Фото: РИА Новости
Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой порассуждало о причинах низкой смертности от COVID-19 в России.
Издание пишет, что Россия — единственная из 10 наиболее пострадавших стран с уровнем смертности ниже 1%. В Испании, Франции и Великобритании этот показатель 12-14%, в США — 6%, в Германии — 4,4%. По всему миру смертность составляет 6,8%, передает «ИноСМИ»текст статьи Bloomberg.
В статье отмечается, что в России проводится масштабное тестирование, благодаря чему выявляется огромное число новых случаев, из которых более 40% бессимптомные. Но даже в Южной Корее, развернувшейся едва ли не самую всеобъемлющую систему для отслеживания коронавируса, уровень смертности в 2,5 раза выше, пишет Bloomberg.
«В среду Министерство здравоохранения заверило, что при классификации смерти пациентов с диагнозом covid-19 придерживается правил международной статистики. Это означает, что в качестве причины смерти указывается болезнь, которая непосредственно к ней привела — например, острая сосудистая недостаточность», — пишет Bloomberg.
Накануне сообщалось, что МИД подготовил письма в редакцию Financial Times и New York Times с просьбой опровергнуть статьи о якобы «занижении» в России сведений о смертности от коронавируса. В частности, Financial Times утверждает, что число умерших от коронавируса в России якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным.
Госдума потребовала от издания объяснений, им пригрозили лишением аккредитации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. Она отметила, что все предоставляемые российскими властями данные сверяются.
Политолог Андрей Манойло в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что такие статьи призваны отвлечь американцев от их собственных проблем.
Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич объяснил, что позволило России обеспечитьнизкий уровень летальных исходов из-за коронавируса, а главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава академик РАН Александр Румянцев заметил, что российское здравоохранение было изначально готово к эпидемии коронавируса, поэтому уровень смертности оказался столь низким.
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Комментарии
В мире , Александр Румянцев , Андрей Манойло , Анна Попова , Олег Янушевич , Минздрав РФ , МИД , Госдума , РАН , Роспотребнадзор , InoSMI.Ru , Financial Times , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , New York Times , Германия , Испания , Южная Корея , США , Великобритания
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