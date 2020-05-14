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В Германии возмутились «приоритетом» США при распределении вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Германии возмутились «приоритетом» США
Фото: Reuters
Представители разных немецких партий возмутились сообщениями гендиректора французской фармацевтической компании Sanofi о том, что у США будет приоритет при распределении партий вакцин от коронавируса.
Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заявила, что для компании будут последствия в случае принятия такого решения, передает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.
«Политика «Америка в первую очередь» у нас точно приведет к проверке надежности компании. Мы вынуждены будем также проверить, может ли это иметь последствия для снабжения застрахованных законом жителей Германии в вопросе обеспечения другими медикаментами», — сказала эксперт фракции по здравоохранению Карин Маг.
Представитель фракции «зеленых» Катарина Дреге заявила, что действия фармацевтического концерна неприемлемы, он пытается «столкнуть государства друг с другом». О «национализме в вопросе вакины» не может быть и речи, подчеркнула она.
«Во время пандемии односторонние национальные действия совершенно неуместны», — добавила эксперт по здравоохранению фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристине Ашенберг-Дугнус.
Гендиректор Sanofi Пол Хадсон сообщал в СМИ, что американские пациенты получат вакцины от коронавируса в приоритетном порядке, как только она будет разработана. Он пояснил, что это связано с финансовой поддержкой американскими властями исследований.
В апреле ВОЗ сообщала, что у Sanofi есть потенциальная вакцина, которая вошла в список перспективных вакцин от коронавируса.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Германия , США
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