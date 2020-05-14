Пока вы не уснули: США признали потерю господства 

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Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17

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«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил , по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и страны Европы.

США приняли решение по ценам на нефть

Стоимость нефти марки Brent и WTI выросла на фоне снижения американских коммерческих запасов «черного золота», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Западные СМИ: Германия нашла замену евро

В США признали потерю господства в воздухе

В случае начала боевых действий на территории РФ и КНР Вашингтон может столкнуться с численным и качественным превосходством российских и китайских армий. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Какие еще сложности стоят перед США, по мнению американских специалистов, — в обзоре «Газеты.Ru».

«Ситуация меняется»: Путин сделал заявление

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов даже в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом.

Москвичей массово позовут в поликлиники из-за COVID-19

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

В небе над США появились два русских слова

Фраза «Мои руки» на русском языке была оставлена неизвестным пилотом в небе над США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.