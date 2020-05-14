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Пока вы не уснули: США признали потерю господства 

Сергей Василенок 1 час назад

Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17

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Ключевой фигурант дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Леонид Харченко был арестован в Донецке в марте. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил, по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и страны Европы.

США приняли решение по ценам на нефть

Стоимость нефти марки Brent и WTI выросла на фоне снижения американских коммерческих запасов «черного золота», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Западные СМИ: Германия нашла замену евро

Решение Конституционного суда Германии, который выступил против валютной политики Европейского центрального банка, может нанести удар по единству ЕС и немецко-французским отношениям.

В США признали потерю господства в воздухе

В случае начала боевых действий на территории РФ и КНР Вашингтон может столкнуться с численным и качественным превосходством российских и китайских армий. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Какие еще сложности стоят перед США, по мнению американских специалистов, — в обзоре «Газеты.Ru».

«Ситуация меняется»: Путин сделал заявление

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов даже в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом.

Москвичей массово позовут в поликлиники из-за COVID-19

Власти Москвы намерены выйти на новый уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр города Сергей Собянин.

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о новых технологиях лечения рака, которые могут помочь и Анастасии Заворотнюк.

В небе над США появились два русских слова

Фраза «Мои руки» на русском языке была оставлена неизвестным пилотом в небе над США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

"У нее давно проблемы с головой"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова тренера Татьяны Тарасовой в свой адрес. Об этом сообщает Sport24.
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В мире , Видео , Леонид Харченко , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Анастасия Заворотнюк , Сергей Собянин , Александр Макаров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Boeing , ЕС , Госдума , РАН , Правительство Москвы , ЕЦБ , Газета.Ru , РИА Новости , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Reuters , Донецк , США
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