Пока вы не уснули: США признали потерю господства 

Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
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Ключевой фигурант дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Леонид Харченко был арестован в Донецке в марте. Об этом сообщает «Би-би-си».
«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил, по каким ценам российский газ отпускается в Белоруссию и страны Европы.
США приняли решение по ценам на нефть
Стоимость нефти марки Brent и WTI выросла на фоне снижения американских коммерческих запасов «черного золота», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Западные СМИ: Германия нашла замену евро
Решение Конституционного суда Германии, который выступил против валютной политики Европейского центрального банка, может нанести удар по единству ЕС и немецко-французским отношениям.
В США признали потерю господства в воздухе
В случае начала боевых действий на территории РФ и КНР Вашингтон может столкнуться с численным и качественным превосходством российских и китайских армий. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра RAND. Какие еще сложности стоят перед США, по мнению американских специалистов, — в обзоре «Газеты.Ru».
«Ситуация меняется»: Путин сделал заявление
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов даже в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом.
Москвичей массово позовут в поликлиники из-за COVID-19
Власти Москвы намерены выйти на новый уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр города Сергей Собянин.
Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о новых технологиях лечения рака, которые могут помочь и Анастасии Заворотнюк.
В небе над США появились два русских слова
Фраза «Мои руки» на русском языке была оставлена неизвестным пилотом в небе над США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
"У нее давно проблемы с головой"
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова тренера Татьяны Тарасовой в свой адрес. Об этом сообщает Sport24.