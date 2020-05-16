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Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч 

Газета.Ru и ещё 8 51 минуту назад
Более 300 тысяч человек в мире умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает НСН со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных властей разных стран мира, СМИ и экспертов.
По данным агентства, всего в мире коронавирусом заразились 4 млн 395 тысяч человек, из которых скончались 300 тысяч 189 человек.
Между тем, отмечается, что темпы роста смертей снижаются. Если отметка со 100 тысяч умерших до 200 тысяч была преодолена за 2 недели, то со 150 тысяч до 300 тысяч за месяц.
Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус нового типа пандемией 13 марта.
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