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В ВОЗ заявили, что Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса 

ТАСС 27 минут назад
В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса
Фото: Reuters
Европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью, опубликованном в четверг в газете The Daily Telegraph.
"Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавируса", — сказал он, подчеркнув, что она может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.
Клюге предостерег страны, которые начинают ослаблять ограничительные меры, заявив, что сейчас "время для подготовки, а не для празднования".
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Как отмечает издание, многие специалисты, в том числе главный санитарный врач Англии Крис Уитти, считают, что вторая волна пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, может быть еще более смертоносной, чем первая, и указывают на течение пандемии испанского гриппа в 1918-1920 гг. Тогда появившийся в марте 1918 года грипп с признаками обычной сезонной болезни вернулся в более опасной форме осенью и привел к гибели около 50 млн человек.
"Мы знаем из истории, что во время пандемии страны, которые не были поражены раньше, могут пострадать от второй волны", — добавил Клюге.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 4,3 млн человек, зафиксировано свыше 290 тыс. смертельных исходов.
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В мире , ВОЗ
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