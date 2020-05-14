В Белоруссии изменят герб 

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Палата представителей Белоруссии 21 мая рассмотрит в первом чтении изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь».

Изменения коснутся приложений к закону: будет установлено эталонное изображение Государственного флага, а в дополнение к черно-белой эталонной версии Государственного герба появятся еще три: золотая, серебряная и многоцветная.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло сообщил агентству БелТа, что в многоцветной версии герба ряд элементов будет более детально прорисован.

«Некоторые его элементы (колосья, цветы) будут прорисованы более детально с помощью новых компьютерных технологий. Менее милитаризованной станет станет звезда. Наклон оси земного шара изменяется так, чтобы очертания границ страны находились в центре», — рассказал Свилло.

Он отметил, что изменения не потребуют финансовых затрат. Новые государственные символы будут менять старые по мере необходимости.