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В Белоруссии изменят герб 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Палата представителей Белоруссии 21 мая рассмотрит в первом чтении изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь».
Изменения коснутся приложений к закону: будет установлено эталонное изображение Государственного флага, а в дополнение к черно-белой эталонной версии Государственного герба появятся еще три: золотая, серебряная и многоцветная.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло сообщил агентству БелТа, что в многоцветной версии герба ряд элементов будет более детально прорисован.
«Некоторые его элементы (колосья, цветы) будут прорисованы более детально с помощью новых компьютерных технологий. Менее милитаризованной станет станет звезда. Наклон оси земного шара изменяется так, чтобы очертания границ страны находились в центре», — рассказал Свилло.
Он отметил, что изменения не потребуют финансовых затрат. Новые государственные символы будут менять старые по мере необходимости.
«Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам», — заявил депутат.
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