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Названы самые густонаселенные регионы Европы 

РИА Новости и ещё 2 58 минут назад
Названы самые густонаселенные регионы Европы
Фото: РИА Новости
Накануне ослабления карантинных мер Евростат назвал самые густонаселенные регионы Европы, сообщает "ЕвроПульс".
Лидер списка — Париж, в котором на квадратный километр приходится больше 21 тысячи жителей. Следом с большим отрывом идут Афины — почти 10,5 тысячи человек на квадратный километр, а также пригород французской столицы О-де-Сен, где на квадратный километр приходится 9,4 тысячи жителей.
По мнению специалистов Евростата, в ожидании вакцины от коронавируса очень важно соблюдать социальную дистанцию. Сделать это в густонаселенных городах значительно сложнее, чем в сельской местности.
Легче всего минимизировать общение жителям стран Северной Европы. На большей части территории Швеции, Финляндии и стран Балтии на каждый квадратный километр приходится меньше 45 жителей. Там даже в столичных регионах плотность населения не превышает 540 человек на квадратный километр.
По данным Росстата, плотность населения в Москве составляет 4,9 тысячи жителей на квадратный километр, а в Санкт-Петербурге — 3,8 тысячи.
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В мире , Катастрофы , Пожары
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