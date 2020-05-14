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Трамп заявил, что разочарован в Китае из-за вспышки коронавируса и времени ее начала 

ТАСС 1 час назад
Трамп разочаровался в Китае
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" в Китае из-за того, что вспышка коронавируса произошла вскоре после выработки соглашения о первой фазе торговой сделки с Пекином.
"Я заключил отличную торговую сделку с Китаем и еще чернила не высохли на документе, — отметил он в четверг в интервью телеканалу Fox Business, имея в виду начало распространения коронавируса. — Никто тогда ничего не понимал. Но я очень разочарован в Китае".
Церемония подписания соглашения между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Госсовет КНР , ВОЗ , Китай , США
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