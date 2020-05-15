В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место

Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) считает снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу , который командовал освобождавшими чешскую столицу войсками, варварским, наглым и аморальным поступком. Коммунисты призвали правительство вернуть памятник на прежнее место, сообщил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чешской Республики Войтех Филип.

"Руководство КПЧМ призвало правительство незамедлительно исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место. КПЧМ высоко ценит личность маршала Конева как одного из главных военачальников Второй мировой войны, который обеспечил оборону Москвы, участвовал в Карпатско-Дуклинской операции и освобождении Освенцима. После взятия Берлина всеми имеющимися силами и средствами он совершил молниеносное наступление своих войск, что позволило предотвратить бойню, угрожавшую Пражскому восстанию, и освободить Прагу и ее окрестности", — заявил представитель парламента Чехии в интервью газете "Красная звезда".

"В целом могу от имени КПЧМ отметить, что демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза", — добавил Филип.

По его словам, демонтаж памятника маршалу Коневу с площади в районе Прага-6 был в Чехии острее других осужден руководством КПЧМ, по мнению которого администрация этого района и мэрия столицы совершили "наглый и аморальный поступок". "Коммунисты и другие патриотические силы говорили также о переписывании истории и о том, что это "плевок в лицо всем, кто отдал свою жизнь за нашу сегодняшнюю свободу", — подчеркнул Филип.

Филип напомнил, что президент Чехии Милош Земан также категорически осуждает "совершенный украдкой" демонтаж статуи маршала Конева. Земан считает злоупотребление кризисным положением (пандемия коронавируса — прим. ТАСС) морально неоправданным. По словам Филипа, против сноса памятника выступало и руководство Чешского союза борцов за свободу, по мнению которого действия главы района Прага-6 Ондржея Коларжа (партия TOП 09) "имеет признаки неонацизма". Собеседник издания подчеркнул, что сносом памятника Коларж не только нанес урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией в этом году, но и "попрал символ Пражского восстания и саму дату — 9 Мая 1945 года".

"KПЧМ обоснованно опасается, что некоторые оппозиционные правые политические партии Чешской Республики, а именно TOП 09, ХДС-ЧНП, СТАН, "Пираты" и ГДП, могут начать восхвалять неонацистскую политику. Это грозит дальнейшим ростом антироссийских настроений в Чешской Республике, включая реализацию таких аналогичных негативных поступков, как снос памятника маршалу Коневу", — считает представитель чешского парламента.

День Победы в Чехии

Филип сообщил, что из-за пандемии коронавируса празднование освобождения Чехии 9 Мая этого года в Праге и в других городах этой страны в традиционном формате не состоялся. "В Чешской Республике мы будем отмечать праздник по-другому. Мы приведем в порядок все военные могилы и памятники и в группах по два человека посетим их, и возложим цветы и венки. Это будет без особых торжеств, но мы никого не забудем", — рассказал он.

По его словам, большинство граждан Чехии испытывают чувство благодарности к Красной Армии, поскольку знают, что именно она освободила большую часть страны в 1945 году. "Никто другой не помог нам столь значительно за всю нашу историю", — подчеркнул представитель чешского парламента.

Филип отметил, что Чехия на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4 224 военных захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году. "Некоторые памятники, снесенные или поврежденные после 1990 года, даже удалось восстановить", — добавил он.

"В целях укрепления сотрудничества Чешской Республики с Российской Федерацией КПЧМ будет бороться за прекращение негативных настроений в чешском обществе, вызванных преступным шагом представителей района Прага-6, демонтировавших 3 апреля этого года статую освободителя Чехословакии маршала Ивана Степановича Конева", — заключил Филип.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".