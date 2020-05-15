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Чехи потребовали вернуть памятник Коневу на прежнее место 

Артём Кульша и ещё 10 14 минут назад
В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место
Фото: EPA
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированный в Праге, должен быть незамедлительно возвращен на прежнее место. Об этом первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип заявил «Красной звезде».
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», памятник Коневу в Праге был демонтирован и передан в музей по решению властей района Прага 6.
Сегодня Филип назвал Конева одним из главных военачальников Второй мировой войны и рассказал, что чешские коммунисты и другие патриотические силы считают демонтаж памятника ему наглым и аморальным поступком, переписыванием истории и плевком в лицо всем, кто погиб ради победы над нацизмом.
«Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии призвало правительство незамедлительно исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место», — добавил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии.
9 апреля министр обороны России Сергей Шойгу попросил министра обороны Чехии Лубомира Метнара передать памятник Коневу России. На следующий день представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова заявила, что перемещение памятника Коневу не нарушает ни один из действующих договоров между Россией и Чехией.
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В мире , Политика , День Победы , Сергей Шойгу , Иван Конев , Прага , Чехия
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