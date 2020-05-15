В Чехии захотели вернуть памятник Коневу на место

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу , демонтированный в Праге , должен быть незамедлительно возвращен на прежнее место. Об этом первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип заявил «Красной звезде».

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», памятник Коневу в Праге был демонтирован и передан в музей по решению властей района Прага 6.

Сегодня Филип назвал Конева одним из главных военачальников Второй мировой войны и рассказал, что чешские коммунисты и другие патриотические силы считают демонтаж памятника ему наглым и аморальным поступком, переписыванием истории и плевком в лицо всем, кто погиб ради победы над нацизмом.

«Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии призвало правительство незамедлительно исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место», — добавил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии.