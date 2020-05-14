Посол Словакии остался без работы из-за парада в Минске

Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш остался без работы после посещения парада 9 мая в Минске из-за несогласования своих действий. Об этом сообщает Dennik.
Известно, что в министерстве иностранных дел Словакии стали интересоваться, почему посол присутствовал на мероприятии без уведомления. В ответ на это дипломат подал в отставку. В Братиславе ее приняли, так как увидели в действиях дипломата нарушение принципов коммуникации. Сам Мигаш отмечает, что участвовал в параде из принципа, ведь он «сын партизана и антифашиста».
Белоруссия не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и праздничный концерт. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад.
«Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», — сказал он.
Министр иностранных дел Владимир Макей назвал парад в честь 9 мая «святым делом для каждого белоруса». При этом власти по эпидемиологическим соображениям запретили проведение акции «Бессмертный полк».