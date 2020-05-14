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Саакашвили начал собирать «команду реформаторов» через соцсети 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
Саакашвили собирает команду через соцсети
Фото: Reuters
Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили разместил объявление о наборе «команды реформаторов» в социальной сети Facebook.
«Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал он.
Саакашвили ищет PR-менеджеров, юристов, инвестиционных аналитиков, копирайтеров и представителей других профессий.
Кандидаты должны свободно владеть английским языком, иметь пятилетний опыт работы по специальности, а также рекомендации с предыдущего места работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник заявил, что президенту Украины понадобился Саакашвили, чтобы улучшить отношения с Западом.
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В мире , Конфликты , Украина , Руслан Бортник , Михаил Саакашвили
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