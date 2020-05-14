Саакашвили собирает команду через соцсети

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Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили разместил объявление о наборе «команды реформаторов» в социальной сети Facebook.

«Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму», — написал он.

Саакашвили ищет PR-менеджеров, юристов, инвестиционных аналитиков, копирайтеров и представителей других профессий.

Кандидаты должны свободно владеть английским языком, иметь пятилетний опыт работы по специальности, а также рекомендации с предыдущего места работы.