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Пока вы дома: Китай болезненно отомстит США за введение санкций 

Сергей Василенок 55 минут назад

"Болезненная месть": Китай разругался с США

Власти Китая намерены болезненно отомстить США в случае введения санкций из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Global Times. Власти Китая очень недовольны планами США ввести санкции и намерены отомстить, введя ответные и болезненные меры. Под них могут попасть по меньшей мере четверо конгрессменов, две организации и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.

В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан провел параллели между COVID-19 и ВИЧ-инфекцией. Оба заболевания могут существовать постоянно. Он также добавил, что сложно спрогнозировать сроки победы над коронавирусом.

В небе над США появились два русских слова

Фраза «Мои руки» на русском языке была оставлена неизвестным пилотом в небе над США. Вчера легкий самолет «Сессна-172Н Скайхок» вылетел из города Форт-Лодердейла, штат Флорида, и в течение примерно 60 минут летал над заказником Браунс Фарм. Маршрут полета сложился в надпись «Мои руки» на русском языке.

Число зараженных коронавирусом в РФ снижается

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 9974, до 252 245 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба. Накануне был зафиксирован прирост в 10 028 человек. За день до этого — 10 899, еще днем ранее — 11 656. У 40,6 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Глава "Аэрофлота" обратился с просьбой к Путину

Процесс авиаперевозок из Москвы по российским регионам затруднен из-за введенного в них двухнедельного карантина для приезжих из столицы, заявил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Он попросил президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию, сообщают «Ведомости».
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В мире , Видео , Эрик Шмитт , Виталий Савельев , Владимир Путин , Аэрофлот , ВОЗ , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , США
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