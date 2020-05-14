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В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией 

Lenta.ru 1 час назад
В ВОЗ сравнили коронавирус с ВИЧ-инфекцией
Фото: John Moore / Getty Images
Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сравнил коронавирус с ВИЧ-инфекцией. Он предполагает, что COVID-19 может существовать постоянно, как и вирус имуннодефицита человека, передает его слова ТАСС.
«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним», — подчеркнул эксперт.
Райан отметил, что главным шагом в борьбе с распространением вируса станет создание вакцины. И обязательными условиями для нее должны быть эффективность и доступность для всех.
Член ВОЗ привел в пример борьбу с ВИЧ. Заявив, что миру удалось взять под контроль этот вирус, были найдены терапевтические средства, и люди уже не так сильно боятся этой инфекции.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 85 тысяч человек. За весь период пандемии скончались более 297 тысяч пациентов, более 1,54 миллиона человек выздоровели.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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