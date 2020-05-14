Названо число жертв COVID-19 в Белоруссии

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Белоруссии за сутки выявили 947 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 26 772.

С начала эпидемии в стране умер 151 человек с положительным тестом на коронавирус, за последний день — пять.

Общее число выздоровевших в Белоруссии составляет 8168.

Всего в республике проведено 308156 тестов на COVID-19.