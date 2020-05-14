Названо число жертв COVID-19 в Белоруссии

В Белоруссии за сутки выявили 947 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав республики.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 в стране достигло 26 772.
С начала эпидемии в стране умер 151 человек с положительным тестом на коронавирус, за последний день — пять.
Общее число выздоровевших в Белоруссии составляет 8168.
Всего в республике проведено 308156 тестов на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.