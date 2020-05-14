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Медикам в Италии будут дополнительно выплачивать до €2 тыс. в месяц во время пандемии 

ТАСС 1 час назад
Медикам в Италии доплатят по €2 тыс. в месяц
Фото: Reuters
Медицинские работники в Италии могут претендовать на ежемесячные выплаты размером до €2 тыс., которые предназначаются на поддержку их семей. Как пишет в четверг газета Corriere della Sera, подобное положение содержится в одобренном правительством республики новом пакете мер по поддержке населения и компаний общей суммой на €55 млрд
Как указывает газета, всего на оказание финансовой помощи семьям планируется выделить до €700 млн Она, в частности, включает субсидии на оплату услуг нянь для семей с работающими родителями детей в возрасте до 12 лет. Первоначально эта сумма назначалась в размере €600 в месяц, с июня она увеличится вдвое — до €1,2 тыс. Медицинским работникам как государственных, так и частных учреждений на детей выделяется до €2 тыс.
Эти средства в условиях закрытых из-за пандемии школ могут быть использованы как непосредственно для оплаты услуг няни, так и для приобретения абонементов в летние сады, которые планируется открыть в июле. Государственные и частные школы и сады в Италии закрыты с 5 марта в рамках карантина и не откроются как минимум до сентября.
Ранее правительство объявляло о выплате единовременной премии в размере тысячи евро работникам больниц, стоявшим на первой линии борьбы с коронавирусом.
Всего в Италии с начала пандемии выявлено более 222 тыс. инфицированных, из которых более 31 тыс. умерли, 112,5 тыс. вылечились. В наибольшей степени пострадали северная область Ломбардия, где была выявлена локальная вспышка в конце февраля, а также соседние Пьемонт и Эмилия-Романья. С 4 мая вступили в силу первые послабления действующего с 10 марта карантина, 18 мая планируется дополнительно отменить некоторые ограничения.
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Комментарии
В мире , Сorriere della sera , Италия
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