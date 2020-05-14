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Пилот оставил в небе над США два русских слова 

Lenta.ru 49 минут назад
В небе над США появились два русских слова
Фото: РИА Новости
Неизвестный пилот оставил в небе над США запись из двух слов на русском языке. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «мой руки».
Telegram-канал Aviaincident
Согласно информации портала, инцидент был зафиксирован в среду, 13 мая, в районе заказника Браунс Фарм (Browns Farm Wildlife Management Area) в американском штате Флорида. Полет был выполнен легким самолетом Cessna 172N Skyhawk, он вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около часа.
Похожий случай ранее произошел в небе над Новосибирской областью. Российский пилот вывел вопрос «А где все?» в районе села Сидоровка в Колыванском районе. Полет был выполнен легким одномоторным самолетом Evektor Harmony LSA. Позже была раскрыта личность пилота — им оказался новосибирский летчик Олег Кобзев. По его словам, такой трюк он осуществил впервые — ранее ничего, кроме кренов и разворотов ему выполнять не доводилось.
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В мире , США , Олег Кобзев
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