В небе над США появились два русских слова

Неизвестный пилот оставил в небе над США запись из двух слов на русском языке. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «мой руки».

Telegram-канал Aviaincident

Согласно информации портала, инцидент был зафиксирован в среду, 13 мая, в районе заказника Браунс Фарм (Browns Farm Wildlife Management Area) в американском штате Флорида. Полет был выполнен легким самолетом Cessna 172N Skyhawk, он вылетел из города Форт-Лодердейл и находился в воздухе около часа.