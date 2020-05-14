Как Чехии замять позорное «рициновое дело»

Časopis argument (Чехия) комментирует новую «развязку» в истории о мнимых запланированных в Чехии «рициновых убийствах», которая снова всех удивила. Вместо того, чтобы снять главу Службы безопасности и подать в суд на «Респект», причастные к делу прибегли к трюку в стиле «бог из машины». И понятно, что общественность никогда не узнает правду. комментирует новую «развязку» в истории о мнимых запланированных в Чехии «рициновых убийствах», которая снова всех удивила. Вместо того, чтобы снять главу Службы безопасности и подать в суд на «Респект», причастные к делу прибегли к трюку в стиле «бог из машины». И понятно, что общественность никогда не узнает правду.

То, что позорное «рициновое дело» в Чехии замнут вместо того, чтобы снять с поста главу Службы безопасности и информации (BIS) и подать в суд на «Респект», было понятно с самого начала. Но то, что причастные к делу прибегли к приему авторов древнегреческих драм, то есть к развязке в стиле Deus ex machina («бог из машины»), уже просто смешно.

Бывает, что драматург и прозаик настолько запутались в собственном сюжете, что уже не могут выбраться из него, и поэтому прибегают к нити Ариадны, помощнику в Лабиринте. Они отправляют на сцену или в роман фигуру, которая разрубает гордиев узел сюжета одним ударом, появляясь внезапно. Это называют Deus ex machina, то есть «бог из машины», то есть на каком-то устройстве или конструкции. В романах в его роли выступает какой-нибудь потерянный и многие годы разыскиваемый дядюшка из Америки, который отправился в собачей упряжке на Аляску искать золото, и в Европу приходит весть о том, что его сожрали волки. Но вдруг дядюшка внезапно возвращается в игру. Так можно закончить почти любой детектив и даже роман, который с самого начала был ужасно скучным.

Такую же «нить» чешские СМИ (кто их об этом попросил?) бросили утопающей службе BIS и давно потонувшему «Респекту». Если историей с АНОНИМОМ, который сообщил информацию государственному профессионально работающему институту безопасности, не займется кто-нибудь с мозгами, то все это высосанное из пальца дело можно будет навсегда замять.

Однако если мозг людей, которым скармливают эту выдумку, не пережил шесть минут без кислорода, у них обязательно появится такое количество вопросов, что придется придумывать еще кучу перипетий, требующих нового «бога из машины», даже целого пантеона богов, которых спустили бы на сцену на веревочках. Так кто же был этим анонимным источником? Откуда он взялся? И кто из зарубежных сотрудников чешской службы BIS подтвердил правдивость анонима? Не был ли им глава НАТО Йенс Столтенберг , который смотрит в рот Вашингтону и ловит каждое его слово, как глухонемой, и который готов подтвердить кому угодно и что угодно, только если это будет против России?

Можно задаваться вопросами и дальше. Поверит ли служба BIS анониму, который заявит от прилете марсиан или возвращении динозавров? Зачем «рициновому дипломату» было тащить яд из России и тем самым привлекать к себе внимание? Почему яд в двух чемоданах (сколько же его там было!) не обнаружили еще на контроле в аэропорту? И как «журнал» «Респект» узнал о дипломате с рицином? Или этот аноним сначала зашел в редакцию и только потом отправился в BIS? И главное, кому история с рицином выгодна, кто ее заказчик и где он ее заказал? Неужели действительно по чистой случайности события вокруг трех пражских политиков разворачиваются именно сейчас? Памятная годовщина окончания войны и международная кампания, обвиняющая Россию в развязывании этого конфликта, а кроме того, еще русская нефть в борьбе с американским СПГ, миллиардные контракты на технологии для чешской АЭС, увеличение оборонных бюджетов европейских стран по желанию США, «Северный поток — 2» и так далее и так далее. Слишком много всего переплелось для одного АНОНИМА!

Поэтому установить личность этого анонима было бы чрезвычайно интересно. Если аноним располагал верной информацией, то его вдохновитель может работать в российских спецслужбах, а значит, сейчас он уже где-то томится за решеткой в Сибири. Но есть и другие вопросы к сюжетным поворотам этой жалкой комедии. Так, например, как долго еще несвятая троица будет пользоваться полицейской охраной? До конца мандата? Или до последних дней жизни? Или BIS (или какое-нибудь сомнительное СМИ) получит новое сообщение от анонима, в котором будет сказано, что офицер ФСБ перепутал пузырек рицина с водкой и напился сам, а значит, полицейская охрана трем пражским муниципальным политикам уже не требуется?

Так или иначе чешская общественность НИКОГДА не узнает правду. Так же, как не узнала ее мировая общественность в деле со Скрипалями. Неужто это характерная черта демократии и свободного общества? Никаких доказательств, а только кампании и серьезные обвинения. Ни с кем ничего не случится, ничего не выяснится, эксгибиционисты из Праги продолжать провокации, юстиция продолжит игнорировать явные уголовные преступления, которые совершили двое из них, а грязь, которой облили Россию, так на ней и останется. Похоже, после бархатной революции мы дожили-таки до настоящей свободы и демократии. Никаких сомнений!