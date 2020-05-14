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«Отсюда и его обида»: из-за нового закона Коломойский может пойти войной на Зеленского 

Свободная пресса 1 час назад
Коломойский может пойти войной на Зеленского
Фото: Reuters
Принятие Верховной Радой Украины так называемого "антиколомойского закона" может стать причиной открытого объявления войны олигархом Игорем Коломойским нынешнему главе «незалежной» Владимиру Зеленскому.
Формально указанный закон снял последний барьер для получения Киевом очередного транша МВФ, но крайне ужесточил надзор за банковской системой страны, причем, наднациональными структурами.
Новшество назвали «антиколомойским законом», так как после его принятия заблокирован путь к возвращению любого банка прежним владельцам после национализации. Так ускользает мечта Коломойского вернуть себе, национализированный по схеме его врага Петра Порошенко, "Приватбанк".
Данный закон, вообще, выводит ряд решений Нацбанка из-под юрисдикции украинских судов, что прямо противоречит Конституции.
Резюмируя, добавим, что принятым законом закреплен максимально плотный контроль украинского Нацбанка со стороны МВФ, а через него и всей банковской системы Украины, а также созданы предпосылки для захода крупных банков Запада.
По информации источника из депутатской фракции «Слуга народа», для некой «моральной компенсации» Коломойскому могут оставить контроль над несколькими госпредприятиями.
«Просто Коломойскому объясняют, что он должен быть одним из олигархов, а не главным, как ему хотелось бы. Отсюда и его обида», — поведал парламентарий одному из украинских СМИ.
Теперь дело времени — увидеть сумеет ли справиться со своей «обидой» олигарх и не начнёт ли активно расшатывать режим своего протеже Зеленского.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Киев
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