Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы президента

Белоруссии. Соответствующую информацию опубликовал официальный сайт Центральной избирательной комиссии ( ЦИК

В документе говорится, что ЦИК зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко на предстоящие выборы. Руководителем инициативной группы указан глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.

На данный момент ЦИК зарегистрировала 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов. 12 из них беспартийные, Владимир Непомнящих представляет Объединенную гражданскую партию, а Олег Гайдукевич — Либерально-демократическую партию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии отмечал, что предстоящие в 2020 году выборы в Белоруссии пройдут честно и порядочно. Лукашенко, год назад объявивший о планах идти на шестой срок, пообещал, что перед выборами никто не будет довлеть над белорусами.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.