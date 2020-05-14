Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко решил пойти на выборы президента Белоруссии в шестой раз 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы президента
Фото: Сергей Гриц / AP
Соответствующую информацию опубликовал официальный сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.
В документе говорится, что ЦИК зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко на предстоящие выборы. Руководителем инициативной группы указан глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.
По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.
На данный момент ЦИК зарегистрировала 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов. 12 из них беспартийные, Владимир Непомнящих представляет Объединенную гражданскую партию, а Олег Гайдукевич — Либерально-демократическую партию Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что предстоящие в 2020 году выборы в Белоруссии пройдут честно и порядочно. Лукашенко, год назад объявивший о планах идти на шестой срок, пообещал, что перед выборами никто не будет довлеть над белорусами.
Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Путину рассказали об опухоли Заворотнюк В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу
Комментарии
В мире , СНГ , ЛДПР , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows
Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
Сначала бил, потом вставал на колени
Сначала бил, потом вставал на колени
РФ готовит для космоса принципиально новые двигатели
РФ готовит для космоса принципиально новые двигатели
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение