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В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего выявлены 46 инфицированных, выздоровели 65 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится один человек (Ровенский военный госпиталь — один военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
В пресс-центре добавили, что по состоянию на пятницу всего выявлены 46 инфицированных, за время пандемии выздоровели 65 человек, два случая летальные. Указывается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 266 человек.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 17330, 476 скончались человек, 4473 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ
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