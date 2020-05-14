Пока вы спали: Меркель пригрозила России 

Меркель пригрозила России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии «веских доказательств» причастности России к кибератаке на сеть Бундестага в 2015 году. Об этом сообщает RND.

По данным издания, Меркель подчеркнула, что «относится к этому со всей серьезностью, так как считает, что расследование было проведено надлежащим образом».

Канцлер также отметила, что «доверительное сотрудничество» с Россией подорвано, и заявила, что «оставляет за собой право принимать меры».

Украинцев предупредили о возможном дефиците воды

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что из-за маловодья, которое наблюдалось последние пять лет, Украине может грозить дефицит воды. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Он отметил, что необходимо провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин, оптимизировать использование имеющихся водных ресурсов, модернизировать систему централизованного водоснабжения и более экономно расходовать воду.

В российских школах отменят общие перемены

Роспотребнадзор призвал установить для каждого класса в школах собственное время начала уроков и перемен. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — подчеркивается в документе.

В Роспотребнадзоре также отметили, что эти рекомендации связаны с ситуацией с коронавирусом и начнут применяться после открытия школ.

Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений для сферы услуг

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по снятию ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса и коснувшихся организаций из различных сфер.

«Общими для разных типов организаций являются такие требования, как обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования», — отмечается в сообщении.

Ведомство рекомендовало в банях и саунах пока не использовать купели и бассейны, а также не предлагать посетителям напитки. И баням, и салонам красоты рекомендовано вести прием посетителей по предварительной записи и проводить регулярную дезинфекцию. Отмечается, что открытие ресторанов и баров будет вестись постепенно.

При этом в школах количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, кабинеты будут дезинфицировать во время перемен и после занятий, а сотрудники столовых будут работать в масках и перчатках.

Две трети россиян тратят большую часть доходов на еду

Расходы на продукты у 71% россиян в период пандемии коронавируса составляют более половины бюджета. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру и ИТ-компании «Эвотор» сообщает РИА Новости.

По информации издания, участие в опросе приняли 3,8 тысячи человек во всех регионах России. 71% из них заявили, что тратят на еду более половины от общей суммы своих доходов, у 13% респондентов на еду уходит 80% бюджета, 28% тратят на еду практически весь доход. И только 12% участников опроса отметили, что у них нет необходимости рассчитывать затраты на питание. При этом в среднем жители России тратят на еду около 32 тысяч рублей.

Правительство поддержит российские авиакомпании

Российские авиакомпании получат 23,4 млрд рублей для компенсации убытков из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте кабинета министров России.

«Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема), лизинговые платежи (не более 30%), оплату стоянки воздушных судов (не более 10%), а также на операционную деятельность и содержание имущества», — отмечается в сообщении.