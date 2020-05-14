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Китай болезненно отомстит США из-за санкций 

Артём Кульша 55 минут назад
«Болезненная месть»: Китай разругался с США
Фото: Reuters
Власти Китая намерены болезненно отомстить США в случае введения санкций из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Global Times.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», группа сенаторов внесла в Сенат США законопроект о введении санкций в отношении властей Китая за то, что те якобы скрывали информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно рассмотрит документ, если его одобрят обе палаты Конгресса (Палата представителей и Сенат).
По данным Global Times, власти Китая очень недовольны планами США ввести санкции и намерены отомстить, введя ответные и болезненные меры. Под них могут попасть по меньшей мере четверо конгрессменов, две организации и генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек.
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В мире , Эрик Шмитт , Дональд Трамп , Сенат США , Китай , США
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