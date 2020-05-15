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В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Таиланде за сутки выявили семь новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В Таиланде в пятницу были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы семь случаев заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказал он.
"Все новые пациенты, шесть мужчин и одна женщина, поступили в больницы из государственного карантина после подтверждения заражения коронавирусом, все они прибыли в Таиланд одним вывозным авиарейсом из Пакистана", — сообщил Висануйотхин.
Пресс-секретарь назвал общие статистические показатели на 15 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде — 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции — по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших — 2 854 человека. В больницах на лечении находятся 115 человек, сообщил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Бангкок , Таиланд
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