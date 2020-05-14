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Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Пугающая встреча каякера и акулы-людоеда попала в объектив камеры, установленной на дроне. Инцидент произошел у побережья залива Монтерей в США 9 мая. Видео снял морской биолог Жанкарло Томаэ, который занимается изучением белых акул.
Крупный хищник некоторое время кружил вокруг лодки, в которой находился человек, но не предпринял попытки напасть на него. Опасный представитель подводного мира, прозванный акулой-людоедом, плавал в нескольких метрах от спортсмена.
Белая акула обитает в прибрежных водах океанов. Во взрослом возрасте она достигает более 4 метров длину и признается одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения, в мире насчитывается примерно 3500 особей.
В мире , Видео , США
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