В Болгарии возобновят работу торговые центры 

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов разрешил торговым центрам возобновить работу с понедельника, 18 мая.

Ранее правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и будет действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. Власти объявили об открытии кинотеатров, музеев и библиотек, которые будут функционировать при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Школы остаются закрытыми. Все въезжающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

"Премьер-министр Бойко Борисов провел переговоры с представителями сети больших торговых объектов типа ТЦ и Болгарской ассоциации розничной торговли. После встречи, на которой были министр здравоохранения и председатель национального оперативного штаба, премьер-министр Борисов распорядился об организации открытия торговых объектов (ТЦ -ред.) в понедельник", — говорится в заявлении, размещенном на информационном портале о борьбе с COVID в стране.

В ходе встречи члены правительства и представители бизнес-кругов обсудили условия возобновления деятельности торговых центров на фоне борьбы с распространением COVID-19. Борисов также отметил, что необходимо продолжать соблюдать баланс между возобновлением обычной экономической жизни и реализацией противоэпидемических мер.

В Болгарии выявлено 2138 случаев коронавирусной инфекции, скончались 102 человека и выздоровели 545.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф