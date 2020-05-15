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В Болгарии возобновят работу торговые центры 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Болгарии возобновят работу торговые центры
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов разрешил торговым центрам возобновить работу с понедельника, 18 мая.
Ранее правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и будет действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. Власти объявили об открытии кинотеатров, музеев и библиотек, которые будут функционировать при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Школы остаются закрытыми. Все въезжающие в страну будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
"Премьер-министр Бойко Борисов провел переговоры с представителями сети больших торговых объектов типа ТЦ и Болгарской ассоциации розничной торговли. После встречи, на которой были министр здравоохранения и председатель национального оперативного штаба, премьер-министр Борисов распорядился об организации открытия торговых объектов (ТЦ -ред.) в понедельник", — говорится в заявлении, размещенном на информационном портале о борьбе с COVID в стране.
В ходе встречи члены правительства и представители бизнес-кругов обсудили условия возобновления деятельности торговых центров на фоне борьбы с распространением COVID-19. Борисов также отметил, что необходимо продолжать соблюдать баланс между возобновлением обычной экономической жизни и реализацией противоэпидемических мер.
В Болгарии выявлено 2138 случаев коронавирусной инфекции, скончались 102 человека и выздоровели 545.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Болгария
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