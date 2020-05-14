Меркель пригрозила России

Все новости на карте

Узнав о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, виновником которой немецкие органы безопасности считают Россию Ангела Меркель пригрозила «последствиями», сообщает RND.

Атаку она назвала возмутительной.

«Я отношусь к этим вещам со всей серьезностью, поскольку считаю, что расследование проведено в надлежащем порядке», — подчеркнула Меркель, говоря о «веских доказательствах», и добавила, что, по ее мнению, речь идет не о простом совпадении, а о российской стратегии гибридной войны.

Меркель заверила, что продолжит стремиться к тому, чтобы наладить хорошие отношения с Россией, однако «доверительное сотрудничество» подорвано.