Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RND (Германия): Ангела Меркель пригрозила России «последствиями» 

ИноСМИ 1 час назад
Меркель пригрозила России
Фото: ИноСМИ
Узнав о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, виновником которой немецкие органы безопасности считают Россию, Ангела Меркель пригрозила «последствиями», сообщает RND.
Атаку она назвала возмутительной.
«Я отношусь к этим вещам со всей серьезностью, поскольку считаю, что расследование проведено в надлежащем порядке», — подчеркнула Меркель, говоря о «веских доказательствах», и добавила, что, по ее мнению, речь идет не о простом совпадении, а о российской стратегии гибридной войны.
Меркель заверила, что продолжит стремиться к тому, чтобы наладить хорошие отношения с Россией, однако «доверительное сотрудничество» подорвано.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Многомиллионная прибыль: как Швеция выиграла от «Северного потока» Многомиллионная прибыль: как Швеция выиграла от «Северного потока» Украинское СМИ: Украина теряет союзника и врага России Украинское СМИ: Украина теряет союзника и врага России Назван "жуткий" план России контратаковать США в случае ядерного удара Назван "жуткий" план России контратаковать США в случае ядерного удара
В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
В США рассказали о сложностях войны с Россией в России
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Видео
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение