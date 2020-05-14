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Катастрофа с урожаем и самоубийства фермеров: на Украине рассказали о засухе 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
«Катастрофа с урожаем и самоубийства фермеров»
Фото: ТАСС
Из-за аномально бесснежной зимы и засушливой весны Украине грозит катастрофа с урожаем и рост цен на хлеб. Об этом рассказала автор «Обозревателя» Марина Петик.
По данным Петик, в Одесской области покончили с собой два фермера. Первым погиб Владимир Сердюченко из села Шевченково, затем в поле нашли еще одного фермера, который поехал посмотреть, что осталось от его озимых.
Сердюченко владел 150 гектарами земли, из-за погоды в этом году урожая он лишился. Чтобы расплатиться с односельчанами, фермеру нужен был кредит в миллион гривен, но взять его он не смог.
«У нас не земля теперь, а просто пыль. Если раньше землю вспашут и не успеют разбить комки, то они так комками и застывают. А теперь и этого нет, пыль и все», — рассказала жительница села Валентина.
Она отметила, что нормального дождя в их местности не было уже два года.
Гендиректор ООО «Агро Анализ» Вадим Дудка рассказал изданию, что на юге Украины погибло до 30 процента зерновых, которые уже не восстановить. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил украинцев о неурожае, вместе с которым придет повышение цен на хлеб и картофель.
Как писал «Рамблер», ранее представитель Украины в Межправительственной группе экспертов по изменению климата при ООН Светлана Краковская рассказала, что украинцы могут не пережить климатические изменения, которые наступят до 2050 года.
По прогнозам специалистов, это может произойти из-за глобального потепления и миграции на Украину людей из тех регионов планеты, где жизнь станет невозможной.
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В мире , ООН
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